Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Олимпии» в овертайме
Курганские хоккеисты уступили в упорной борьбе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл в овертайме матч против «Олимпии» из Кирово-Чепецка со счетом 2:3. Победитель напряженной встречи, открывшей домашнюю серию игр для курганцев, определился только в дополнительное время. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Зауралье».
«Определить победителя получилось только в овертайме, где шайбу в ворота курганцев забросил Вадим Антипин. Он обеспечил своей команде победу 3:2», — передает пресс-служба хоккейного клуба в telegram-канале.
Матч начался с заброшенной шайбы курганца Сергея Колесникова, однако гости быстро сравняли счет в большинстве — отличился Владимир Коробинцев. Во втором периоде «Олимпия» вышла вперед после гола Максима Пикова. Курганцам удалось перевести игру в овертайм в третьем периоде, когда Антон Угольников сделал счет 2:2.
До этого матча ХК «Зауралье» имел в своем активе победную серию из трех игр, в том числе победа над «Южным Уралом» из Орска со счетом 3:1. Однако теперь курганская команда потерпела поражение, и это может повлиять на ее позиции в турнирной таблице.
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!