Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Олимпии» в овертайме

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» проиграл в овертайме матч против «Олимпии» из Кирово-Чепецка со счетом 2:3. Победитель напряженной встречи, открывшей домашнюю серию игр для курганцев, определился только в дополнительное время. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Зауралье».

«Определить победителя получилось только в овертайме, где шайбу в ворота курганцев забросил Вадим Антипин. Он обеспечил своей команде победу 3:2», — передает пресс-служба хоккейного клуба в telegram-канале.

Матч начался с заброшенной шайбы курганца Сергея Колесникова, однако гости быстро сравняли счет в большинстве — отличился Владимир Коробинцев. Во втором периоде «Олимпия» вышла вперед после гола Максима Пикова. Курганцам удалось перевести игру в овертайм в третьем периоде, когда Антон Угольников сделал счет 2:2.

