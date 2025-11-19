Спикер свердловского заксобрания Бабушкина собрала 84 глав дум для решения проблем жителей
Людмила Бабушкина давала установки главам уральских дум
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела заседание Совета представительных органов муниципальных образований с участием глав дум из 84 муниципалитетов. Основными темами обсуждения стали повышение качества жизни уральцев, развитие здравоохранения и поддержка семей с детьми.
На 37-м заседании Совета представительных органов Бабушкина подчеркнула важность личной вовлеченности глав муниципалитетов в решение вопросов, волнующих жителей. «Важна личная вовлечённость руководства муниципалитетов в решение тех вопросов, которые волнуют жителей территорий», — заявила спикер регионального парламента.
Участники заседания обсудили подходы к формированию областного бюджета на 2026-2028 годы и методики определения финансовой помощи муниципальным бюджетам. Особое внимание было уделено развитию системы здравоохранения — созданию шести мощных станций скорой помощи, 15 реанимационных бригад и открытию 33 новых ФАПов в ближайшие три года.
