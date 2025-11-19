В Екатеринбурге на три дня закроют движение по важной улице
Из-за ремонтных работ изменится схема движения трех троллейбусов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге «Водоканал» закроет движение по улице Мира на три дня. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
«МУП „Водоканал“ для устранения последствий аварии закроет движение транспорта с 10:00 20 ноября до 10:00 23 ноября по улице Мира», — говорится в сообщении. Речь идет об участке от Первомайской до Ботанической.
Ремонтные работы проводятся на сети холодного водоснабжения, чтобы вернуть воду в дома жителей микрорайона ЖБИ. Из-за перекрытия улицы изменится схема движения троллейбусов № 25, 32 и 36, а также автобуса № 70. На улице Мира расположен Уральский федеральный университет, а также дендропарк.
- троллейбус № 25 будет следовать по маршруту: станция Ботаническая – Родонитовая – Крестинского – Шварца – Белинского – Малышева – Мира -– Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – станция Ботаническая;
- троллейбус № 32: станция Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – Центральная гостиница – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – станция Коммунистическая;
- троллейбус № 36: станция Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Щербакова – Белинского – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Грибоедова – Инженерная – станция Химмаш;
- автобус № 70 будет следовать от остановки ТЦ «Парк Хаус» по улицам: Cулимова – Комсомольская – Первомайская – Мира, далее по маршруту.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!