Общество

Транспорт

В Екатеринбурге на три дня закроют движение по важной улице

В Екатеринбурге улицу Мира перекроют с 20 по 23 ноября
19 ноября 2025 в 18:49
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге «Водоканал» закроет движение по улице Мира на три дня. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

«МУП „Водоканал“ для устранения последствий аварии закроет движение транспорта с 10:00 20 ноября до 10:00 23 ноября по улице Мира», — говорится в сообщении. Речь идет об участке от Первомайской до Ботанической.

Ремонтные работы проводятся на сети холодного водоснабжения, чтобы вернуть воду в дома жителей микрорайона ЖБИ. Из-за перекрытия улицы изменится схема движения троллейбусов № 25, 32 и 36, а также автобуса № 70. На улице Мира расположен Уральский федеральный университет, а также дендропарк. 

  • троллейбус № 25 будет следовать по маршруту: станция Ботаническая – Родонитовая – Крестинского – Шварца – Белинского – Малышева – Мира -– Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – станция Ботаническая;
  • троллейбус № 32: станция Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – Центральная гостиница – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – станция Коммунистическая;
  • троллейбус № 36: станция Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Щербакова – Белинского – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Грибоедова – Инженерная – станция Химмаш;
  • автобус № 70 будет следовать от остановки ТЦ «Парк Хаус» по улицам: Cулимова – Комсомольская – Первомайская – Мира, далее по маршруту.

