В Екатеринбурге на три дня закроют движение по важной улице

Из-за ремонтных работ изменится схема движения трех троллейбусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге «Водоканал» закроет движение по улице Мира на три дня. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

«МУП „Водоканал“ для устранения последствий аварии закроет движение транспорта с 10:00 20 ноября до 10:00 23 ноября по улице Мира», — говорится в сообщении. Речь идет об участке от Первомайской до Ботанической.

Ремонтные работы проводятся на сети холодного водоснабжения, чтобы вернуть воду в дома жителей микрорайона ЖБИ. Из-за перекрытия улицы изменится схема движения троллейбусов № 25, 32 и 36, а также автобуса № 70. На улице Мира расположен Уральский федеральный университет, а также дендропарк.

Продолжение после рекламы