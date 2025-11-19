Главный сторонник Украины в переговорах Кит Келлог покинет администрацию США
Келлог (справа) покинет Белый дом в январе 2026 года
Фото: Официальный сайт президента Украины
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует покинуть администрацию в январе 2026 года. Об этом сообщает издание Reuters.
Уход Келлога расценивается как потеря ключевого сторонника Украины в администрации Трампа. Европейские и украинские дипломаты считали отставного генерал-лейтенанта благожелательным слушателем. «Его отъезд станет неприятной новостью в Киеве», — отмечают источники издания.
Кит Келлог играл заметную роль в формировании политики США в отношении Украины. Его уход может повлиять на вектор американо-украинских отношений и на общий подход администрации Трампа к украинскому вопросу.
