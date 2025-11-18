Пермячка, дом которой оказался затоплен, перекрыла дорогу в знак протеста

Одна из местных жительниц, у которой затопило вход в дом, решила не дожидаться действий властей Фото: Илья Московец © URA.RU

Последствия дождя 15 ноября привели к большему затоплению земельных участков и домовладений в Чайковском (Пермский край). Местные власти вскоре приняли решение о перекрытии дороги возле пруда — на улице 40 лет Октября. Кроме того, комиссия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о замене трубы под ней.

«Однако одна из местных жительниц, у которой затопило вход в дом, решила не дожидаться действий властей. Возможно, была не осведомлена. Она перекрыла подручными средствами (бревнами) участок, на котором произошло поднятие уровня воды», — сообщает паблик «Чайковский: все самое интересное, 16+».

Часть жителей упрекнули землячку за поступок, отметив, что ее действия лишь доставляют неудобства водителям. Кто-то, напротив, похвалил за инициативность и привлечение внимания к проблеме. Тем не менее, по данным местной администрации, именно замена трубы под дорогой позволит устранить проблему подтопления земельных участков.

