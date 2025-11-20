Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Резкое похолодание пришло в Свердловскую область

20 ноября 2025 в 07:17
Ночью температура будет стабильно отрицательной

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

После аномальной теплоты в среду на регион обрушивается понижение температур. Теперь все показатели будут отрицательными, но все равно теплее, чем это должно быть. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В регионе ожидается преобладание околонулевых и слабоотрицательных температур, есть вероятность небольших осадков (снега), преимущественно в западных районах области. Присутствие сформировавшегося в холодной воздушной массе антициклона проявится в ночь на пятницу», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 20 ноября будет облачная погода без осадков. Температура днем опустится до -2, а к вечеру похолодает до -3 градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

