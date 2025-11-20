Резкое похолодание пришло в Свердловскую область
Ночью температура будет стабильно отрицательной
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
После аномальной теплоты в среду на регион обрушивается понижение температур. Теперь все показатели будут отрицательными, но все равно теплее, чем это должно быть. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В регионе ожидается преобладание околонулевых и слабоотрицательных температур, есть вероятность небольших осадков (снега), преимущественно в западных районах области. Присутствие сформировавшегося в холодной воздушной массе антициклона проявится в ночь на пятницу», — говорится в прогнозе.
В Екатеринбурге 20 ноября будет облачная погода без осадков. Температура днем опустится до -2, а к вечеру похолодает до -3 градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!