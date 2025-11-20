Резкое похолодание пришло в Свердловскую область

Ночью температура будет стабильно отрицательной Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

После аномальной теплоты в среду на регион обрушивается понижение температур. Теперь все показатели будут отрицательными, но все равно теплее, чем это должно быть. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В регионе ожидается преобладание околонулевых и слабоотрицательных температур, есть вероятность небольших осадков (снега), преимущественно в западных районах области. Присутствие сформировавшегося в холодной воздушной массе антициклона проявится в ночь на пятницу», — говорится в прогнозе.