На Ямале выросли цены на товары и услуги, но остались ниже общероссийских показателей

Лидером подорожания в ЯНАО стала рыба Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С января по сентябрь текущего года на Ямале отмечался прирост среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ). Показатели в округе составили 7 %. Несмотря на рост по основным параметрам, средние показатели оказались ниже общероссийских (9 %). Данные по ИПЦ сообщили на четвертом заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва.

Прирост цен на продовольственные товары

За указанный период цены на продовольственные товары в ЯНАО выросли на 8,4 %. Этот показатель отражает общую тенденцию, которая затрагивает различные группы продуктов. Цены на рыбу увеличились на 21,8 %, молочные продукты выросли на 14,4 %. Цены на мясо повысились на 12,5 %. Стоимость овощей увеличилась на 9,5 %.

Прирост цен на непродовольственные товары

Прирост цен на непродовольственые товары в ЯНАО составил 4,8 %. Цены на бензин увеличились на 10,5 %. Стоимость стройматериалов выросла на 7,4 %. Цены на медикаменты повысились на 5,9 %.

Продолжение после рекламы

Прирост цен на услуги