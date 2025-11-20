На Ямале выросли цены на товары и услуги, но остались ниже общероссийских показателей
Лидером подорожания в ЯНАО стала рыба
С января по сентябрь текущего года на Ямале отмечался прирост среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ). Показатели в округе составили 7 %. Несмотря на рост по основным параметрам, средние показатели оказались ниже общероссийских (9 %). Данные по ИПЦ сообщили на четвертом заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва.
Прирост цен на продовольственные товары
За указанный период цены на продовольственные товары в ЯНАО выросли на 8,4 %. Этот показатель отражает общую тенденцию, которая затрагивает различные группы продуктов. Цены на рыбу увеличились на 21,8 %, молочные продукты выросли на 14,4 %. Цены на мясо повысились на 12,5 %. Стоимость овощей увеличилась на 9,5 %.
Прирост цен на непродовольственные товары
Прирост цен на непродовольственые товары в ЯНАО составил 4,8 %. Цены на бензин увеличились на 10,5 %. Стоимость стройматериалов выросла на 7,4 %. Цены на медикаменты повысились на 5,9 %.
Прирост цен на услуги
Значительный прирост с января по сентябрь наблюдался и в сфере услуг — на 10,4 %. Стоимость услуг пассажирского транспорта увеличилась на 25,8 %. Цены на сотовую связь выросли на 16,8 %. Рост стоимости медицинских услуг составил 10,1 %. За десять месяцев коммунальные услуги выросли на 8 %. Стоимость бытовых услуг увеличилась на 8 %.
