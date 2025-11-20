Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Артюхов рассказал Путину о способах лечения сердечно-сосудистых заболеваний в ЯНАО

В ЯНАО используют ИИ для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
20 ноября 2025 в 11:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Артюхов представил Путину опыт Ямала по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Артюхов представил Путину опыт Ямала по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о методах, которые применяются на Ямале, для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом он сообщил на  международной конференции AI Journey, рассказали в окружном правительстве.

«На международной конференции AI Journey („Путешествие в мир искусственного интеллекта“), которую сегодня посетил президент России, Дмитрий Артюхов выступил с докладом о том, что округ делает для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у северян. Глава региона также рассказал о пилотном проекте по выявлению болезней липидной системы, реализуемом на Ямале совместно со Сбером», — уточнили там.

В ходе выступления губернатор сообщил, что на Ямале сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности. При этом данный показатель в регионе в три раза ниже, чем в среднем по  стране. За последние четыре года наблюдается устойчивая тенденция к его снижению. Артюхов подчеркнул, что две трети случаев сердечно-сосудистых заболеваний в регионе связаны с нарушениями липидного обмена. В связи с этим на Ямале активно развивается липидная служба: в крупных населенных пунктах открыты специализированные медицинские кабинеты, а кардиологи прошли соответствующее обучение

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал