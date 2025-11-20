Артюхов рассказал Путину о способах лечения сердечно-сосудистых заболеваний в ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о методах, которые применяются на Ямале, для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом он сообщил на международной конференции AI Journey, рассказали в окружном правительстве.

«На международной конференции AI Journey („Путешествие в мир искусственного интеллекта“), которую сегодня посетил президент России, Дмитрий Артюхов выступил с докладом о том, что округ делает для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у северян. Глава региона также рассказал о пилотном проекте по выявлению болезней липидной системы, реализуемом на Ямале совместно со Сбером», — уточнили там.

В ходе выступления губернатор сообщил, что на Ямале сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности. При этом данный показатель в регионе в три раза ниже, чем в среднем по стране. За последние четыре года наблюдается устойчивая тенденция к его снижению. Артюхов подчеркнул, что две трети случаев сердечно-сосудистых заболеваний в регионе связаны с нарушениями липидного обмена. В связи с этим на Ямале активно развивается липидная служба: в крупных населенных пунктах открыты специализированные медицинские кабинеты, а кардиологи прошли соответствующее обучение