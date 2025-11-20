В ЯНАО вынесли приговор водителю, по вине которого погиб мотоциклист

В Салехарде вынесен приговор по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Салехарда (ЯНАО), по вине которого в ДТП скончался мотоциклист, вынесли приговор. Также он заплатит три миллиона рублей компенсации близким погибшего, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, с лишением водительских прав сроком на два года. Исковые требования потерпевших удовлетворены, в пользу матери и дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере полтора млн рублей каждой», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.