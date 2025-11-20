В ЯНАО вынесли приговор водителю, по вине которого погиб мотоциклист
В Салехарде вынесен приговор по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жителю Салехарда (ЯНАО), по вине которого в ДТП скончался мотоциклист, вынесли приговор. Также он заплатит три миллиона рублей компенсации близким погибшего, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, с лишением водительских прав сроком на два года. Исковые требования потерпевших удовлетворены, в пользу матери и дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере полтора млн рублей каждой», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека. В августе 2025 года обвиняемый управлял автомобилем «Хендэ IX 35» и двигался по улице Чубынина в сторону моста «Факел». При совершении поворота водитель не предоставил преимущество мотоциклисту на «Харлей-Девидсон» и выехал на встречную полосу. Мотоциклист резко затормозил, упал с транспортного средства и оказался под колесами автомобиля. От полученных травм он скончался.
- Ольга20 ноября 2025 13:03Надо давать реальные сроки , иначе они так и будут убивать людей .