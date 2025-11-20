Жителю ЯНАО помогли вернуть долг по зарплате в 600 тысяч рублей
Задолженность составила более 600 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) в процессе расследования уголовного дела удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате перед сотрудником предприятия. Руководитель фирмы задолжал ямальцу более 600 тысяч рублей, сообщили в окружном управлении следственного комитета.
«По данным следствия, в Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации в период с марта 2023 года по апрель 2025 года не выплачивал заработную плату и не произвел окончательный расчет при увольнении одному из своих сотрудников. Задолженность составила более 600 тысяч рублей. При этом, у фигуранта имелась реальная возможность выплатить положенную сумму в полном объеме», — говорится в сообщении.
В ходе следственных действий были собраны все доказательства вины руководителя фирмы. Он полностью погасил задолженность и выплатил компенсацию за задержку заработной платы. Поскольку подозреваемый совершил преступление впервые, признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб, уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.
