Общество

Жителю ЯНАО помогли вернуть долг по зарплате в 600 тысяч рублей

20 ноября 2025 в 10:34
Задолженность составила более 600 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU


В Новом Уренгое (ЯНАО) в процессе расследования уголовного дела удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате перед сотрудником предприятия. Руководитель фирмы задолжал ямальцу более 600 тысяч рублей, сообщили в окружном управлении следственного комитета.

«По данным следствия, в Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации в период с марта 2023 года по апрель 2025 года не выплачивал заработную плату и не произвел окончательный расчет при увольнении одному из своих сотрудников. Задолженность составила более 600 тысяч рублей. При этом, у фигуранта имелась реальная возможность выплатить положенную сумму в полном объеме», — говорится в сообщении.


В ходе следственных действий были собраны все доказательства вины руководителя фирмы. Он полностью погасил задолженность и выплатил компенсацию за задержку заработной платы. Поскольку подозреваемый совершил преступление впервые, признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб, уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.

