На Ямале объем инвестиций сократился на 20%

В 2025 году объем инвестиций в экономику Ямала снижался и к концу года спад достигнет 20 процентов. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

«Сокращение объема инвестиций объясняется двумя факторами: сокращение добычи газа и жесткой денежно-кредитной политики. В связи с разработкой новых месторождений, в 2026-27 годах ожидается рост инвестиций, который компенсирует падение 2025 года», — сказал Александр Калинин в докладе на заседании Законодательного собрания, транслируемого на официальном сайте.

Консолидированный бюджет Ямала сохранит социальную ориентированность. Согласно прогнозу, консолидированный бюджет в трехлетнем периоде по доходам впервые превысит 1,2 трлн рублей. В следующем году финансирование составит 390 млрд рублей.

