Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

На Ямале объем инвестиций сократился на 20%

На Ямале объем инвестиций сократился на 20%
20 ноября 2025 в 09:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ЯНАО в 2025 году снизился объем инвестиций

В ЯНАО в 2025 году снизился объем инвестиций

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2025 году объем инвестиций в экономику Ямала снижался и к концу года спад достигнет 20 процентов. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

«Сокращение объема инвестиций объясняется двумя факторами: сокращение добычи газа и жесткой денежно-кредитной политики. В связи с разработкой новых месторождений, в 2026-27 годах ожидается рост инвестиций, который компенсирует падение 2025 года», — сказал Александр Калинин в докладе на заседании Законодательного собрания, транслируемого на официальном сайте.

Консолидированный бюджет Ямала сохранит социальную ориентированность. Согласно прогнозу, консолидированный бюджет в трехлетнем периоде по доходам впервые превысит 1,2 трлн рублей. В следующем году финансирование составит 390 млрд рублей.

Продолжение после рекламы


Ситуация в экономике ЯНАО

Фото: скрин с презентации Александра Калинина

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал