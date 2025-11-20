На Ямале утвердили бюджет на три года: на что потратят деньги

Депутаты утвердили бюджет на три года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На Ямале утвердили бюджет округа на 2026–2028 годы: главный финансовый документ поддержали депутаты Законодательного собрания ЯНАО 20 ноября на пленарном заседании в Салехарде. Как сообщается на официальном сайте правительства региона, более 80% всех расходных обязательств направят на развитие социальной сферы и повышение уровня жизни жителей округа.

«Бюджет сформирован сбалансированным и устойчивым, что является основой для последовательного социально-экономического развития региона. Несмотря на вызовы нового времени, мы гарантируем выполнение всех социальных обязательств. Бюджет Ямала остается бюджетом развития. Прогнозируемый дефицит соответствует требованиям Бюджетного кодекса, в 2027–2028 годах планируется его сокращение. При этом государственный долг автономного округа будет находиться на экономически безопасном уровне», — сообщила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов округа Альбина Свинцова, представляя законопроект депутатам.

По данным департамента финансов, впервые прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета региона на трехлетку составит 1,24 трлн рублей, из них 390 млрд рублей — в 2026 году. Доходы окружного бюджета на среднесрочный период определены в 1,13 трлн рублей, в 2026 году — 355 млрд рублей. Около 70% поступлений обеспечат предприятия топливно-энергетического комплекса.

Бюджет сформирован на основе 20 госпрограмм. В документе заложены средства на рост минимального размера оплаты труда на 21%, достижение целевых показателей национальных проектов, а также на поддержку ключевых отраслей экономики округа.

Значительный блок расходов направят на здравоохранение. 2026 год в округе объявлен Годом здоровья. Власти планируют продолжить строительство и ремонт медучреждений, оснащение их оборудованием и санитарным транспортом. В регионе уже построено 28 больниц, поликлиник и ФАПов, еще около 30 объектов находятся в стройке и проектировании, шесть из них должны открыть в 2026 году. Сохранятся программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и региональные проекты по привлечению медиков, а также гарантированный объем лекарственного обеспечения для 148 тысяч льготников. Отдельными строками предусмотрены расходы на реабилитацию участников СВО и диспансеризацию ветеранов боевых действий.

Расходы на социальную защиту населения вырастут на 16% к уровню 2025 года. Как уточняют в профильном департаменте, в округе действует около 90 мер поддержки, более 30 из них адресованы семьям с детьми. Все окружные выплаты с 1 января 2026 года проиндексируют на 5,4%. Общий объем так называемого «детского бюджета» на три года составит 198 млрд рублей, из них 71 млрд — в 2026 году.

Сохранится финансирование строительства социальных объектов: в регионе возводят более 100 таких зданий, работы на 40 из них выходят на финиш. Ямал завершает программу расселения одного миллиона квадратных метров аварийного жилья; уже улучшили условия свыше 23 тысяч семей. В ближайшие пять лет власти планируют построить еще 1 млн квадратных метров — сейчас в округе строится 257 многоквартирных домов площадью около 850 тыс. кв. м, в том числе под расселение аварийки и реализацию жилищных мер господдержки.