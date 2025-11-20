В ЯНАО приостановлена работа главной переправы между Салехардом и Лабытнанги
20 ноября 2025 в 10:52
В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение
Фото: Илья Московец © URA.RU
Работа паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 20 ноября временно приостановлена. Об этом сообщает транспортный telegram-бот «Переправа ЛБТ—СХД».
«Суда на воздушной подушке приостановили работу», — говорится в сообщении. Возможной причиной стало ухудшение погодных условий.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали метель, сильные осадки и гололедицу.
