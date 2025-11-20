Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО приостановлена работа главной переправы между Салехардом и Лабытнанги

20 ноября 2025 в 10:52
Фото: Илья Московец © URA.RU

Работа паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 20 ноября временно приостановлена. Об этом сообщает транспортный telegram-бот «Переправа ЛБТ—СХД».

«Суда на воздушной подушке приостановили работу», — говорится в сообщении. Возможной причиной стало ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали метель, сильные осадки и гололедицу.

