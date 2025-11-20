Две телекомпании ЯНАО стали победителями конкурса «ТЭФИ-Регион»

Всероссийский конкурс в этом году проходил в Ярославле Фото: Илья Московец © URA.RU

Две телекомпании из ЯНАО стали победителями всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в Ярославле. Награды в разных номинациях получили «Ямал-Медиа» из Салехарда и ГТРК «Вектор» из Губкинского. Об этом рассказывает «Ямал-Медиа» в своем telegram-канале.

«Программа „Время Ямала“ снова стала лучшей в номинации „Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч“. Команда ГТРК „Вектор“ из Губкинского стала победителем конкурса в номинации „Открываем Россию заново“», — пишут в посте.

Программа «Время Ямала» получила уже не первую победу проекта в своей номинации. Коллектив из Губкинского победил в номинации «Открываем Россию заново». Обе команды вернутся на Ямал с престижными статуэтками.

