Две телекомпании ЯНАО стали победителями конкурса «ТЭФИ-Регион»

20 ноября 2025 в 07:58
Всероссийский конкурс в этом году проходил в Ярославле

Фото: Илья Московец © URA.RU

Две телекомпании из ЯНАО стали победителями всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в Ярославле. Награды в разных номинациях получили «Ямал-Медиа» из Салехарда и ГТРК «Вектор» из Губкинского. Об этом рассказывает «Ямал-Медиа» в своем telegram-канале.

«Программа „Время Ямала“ снова стала лучшей в номинации „Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч“. Команда ГТРК „Вектор“ из Губкинского стала победителем конкурса в номинации „Открываем Россию заново“», — пишут в посте.

Программа «Время Ямала» получила уже не первую победу проекта в своей номинации. Коллектив из Губкинского победил в номинации «Открываем Россию заново». Обе команды вернутся на Ямал с престижными статуэтками.

Ранее URA.RU сообщало, что двадцать пять жителей ЯНАО стали победителями регионального конкурса «Герои среди нас» в Год героев. Лауреаты набрали наибольшее число голосов по итогам конкурсных испытаний и онлайн-голосования

