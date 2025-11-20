Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Белые новогодние медведи появятся в городе ЯНАО

Новогодних медведей устанавливают на набережной в Тарко-Сале
20 ноября 2025 в 13:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Набережной Саргина устанавливают фигуры семейства медведей

На Набережной Саргина устанавливают фигуры семейства медведей

Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) начали устанавливать новогодние декорации. На набережной появится семейство новогодних медведей белого цвета, сообщила мэрия в  telegram-канале.

«На Набережной Саргина устанавливают полюбившиеся всем фигуры семейства медведей», — рассказали там. Представители власти предложили горожанам выбрать, в каком направлении их установить.

Ранее сообщалось, что города ЯНАО начали украшать новогодними декорациями. В многих населенных пунктах уже начали устанавливать елки на площадях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал