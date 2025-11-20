Белые новогодние медведи появятся в городе ЯНАО
На Набережной Саргина устанавливают фигуры семейства медведей
Фото: Анастасия Богданова © URA.RU
В Тарко-Сале (ЯНАО) начали устанавливать новогодние декорации. На набережной появится семейство новогодних медведей белого цвета, сообщила мэрия в telegram-канале.
«На Набережной Саргина устанавливают полюбившиеся всем фигуры семейства медведей», — рассказали там. Представители власти предложили горожанам выбрать, в каком направлении их установить.
Ранее сообщалось, что города ЯНАО начали украшать новогодними декорациями. В многих населенных пунктах уже начали устанавливать елки на площадях.
