Топ подработок в ЯНАО перед новогодними праздниками

В ЯНАО фотографу на подработке готовы платить до 5000 рублей за смену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актуальность подработок в ЯНАО увеличилась перед новогодними праздниками. Какую дополнительную работу предлагают на рынке вакансий URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы».

Няня с обучением в ЯНАО

Один из востребованных вариантов подработки — работа няней. Эта вакансия подойдет тем, кто любит работать с детьми и хочет получить профессиональные навыки. В обязанности няни входит сопровождение ребенка, участие в играх и забота о безопасности ребенка. Перед началом работы проводится бесплатное обучение и стажировка. График можно выстраивать самостоятельно. Зарплата варьируется от 20 000 до 100 000 рублей, выплаты — дважды в месяц.

Фотограф в ямальских детских садах и школах

В задачи фотографа входит съемка детей, работа на площадке, помощь в организации съемочного процесса. Оборудование предоставляется, а опыт можно нарабатывать прямо в процессе работы. Формат подработки временный, с удобным гибким графиком, который можно подстроить под себя. Вакансия актуальна в период новогодних мероприятий. Оплата составляет от 2 500 до 5 000 рублей за смену.

Промоутер-экскурсовод на детской выставке

Для коммуникабельных людей, готовых работать с детьми, есть вакансия промоутера-экскурсовода на детской выставке, посвященной теме космоса. В задачи входит проведение мини-экскурсий, помощь с экспозицией и создание атмосферы праздника. Опыт работы не требуется — всему обучают заранее. Подработка рассчитана на два насыщенных рабочих дня. Оплата составляет от 2 500 до 3 000 рублей за смену.

Бровист