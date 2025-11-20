В ЯНАО стали известны доходы и расходы бюджета фонда ОМС ЯНАО на 3 года

Поступлений в бюджет ТФОМС ожидают больше, чем расходов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) утвердил основные характеристики бюджета фонда на ближайшие три года. На 2026 год документ предполагает небольшой профицит, а в следующие два года, рассчитывают парламентарии, доходы и расходы фонда будут одинаковыми. Подробности сообщила руководитель окружного отделения Татьяна Никитина в ходе выступления на заседании парламента Ямала.

Профицитный бюджет на 2026 год: доходы и расходы территориального фонда Ямала

В 2026 году общий объем доходов бюджета Территориального фонда ОМС ЯНАО составит 31 млрд 899млн рублей. Значительная часть этих средств — межбюджетные трансферты. В основном они будут поступать из бюджета Федерального фонда ОМС — (30 млрд 679 млн рублей) и из бюджетов других территориальных фондов ОМС (873 млн рублей).

Расходы бюджета фонда в 2026 году запланированы в сумме 31 млрд 892 млн рублей. Часть средств будет направлена на предоставление межбюджетных трансфертов другим территориальным фондам ОМС — это один млрд 239 млн рублей. Таким образом, профицит бюджета территориального фонда будет небольшим: в 2026 году он составит 7,6 млн рублей.

ТФОМС Ямала в 2027 — 2028 годах — без дефицита

В 2027 году общий объем доходов бюджета фонда составит 36 млрд 110 млн рублей. В 2028 году прогнозируется увеличение поступлений до 38 млрд 737 млн рублей.

Расходы бюджета фонда также будут увеличиваться и будут равны доходной части. Таким образом, дефицит бюджета Территориального фонда ОМС ЯНАО пока не прогнозируется.