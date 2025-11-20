Власти продолжат субсидировать авиабилеты для детей из многодетных семей ЯНАО
С начала действия программы продано уже больше 138 тысяч билетов
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продолжат субсидировать авиабилеты для детей из многодетных семей. Стоимость останется прежней, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.
«Программа льготных перелетов для детей из многодетных семей, запущенная по инициативе губернатора, будет продолжена. Стоимость авиабилетов останется прежней — 2500 рублей», — уточнили представители власти. С начала действия программы продано уже больше 138 тысяч билетов.
Ранее Дмитрий Артюхов рассказывал, что правительство принципиально не будет поднимать стоимость билетов для детей из многодетных семей. Для того, чтобы оказывать поддержку жителям, в регионе вводятся субсидируемые маршруты и льготные программы.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!