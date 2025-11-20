Власти продолжат субсидировать авиабилеты для детей из многодетных семей ЯНАО

С начала действия программы продано уже больше 138 тысяч билетов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продолжат субсидировать авиабилеты для детей из многодетных семей. Стоимость останется прежней, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.

«Программа льготных перелетов для детей из многодетных семей, запущенная по инициативе губернатора, будет продолжена. Стоимость авиабилетов останется прежней — 2500 рублей», — уточнили представители власти. С начала действия программы продано уже больше 138 тысяч билетов.