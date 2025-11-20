Альбина Свинцова представила в Заксобрании основные параметры бюджета ЯНАО Фото: Елена Федорова © URA.RU

Законодательное Собрание ЯНАО приняло закон об окружном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов с дефицитом 52,9 миллиарда рублей в первом году реализации. Проект документа представила заместитель губернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова на заседании парламента.

Доходы окружного бюджета ЯНАО Фото: Департамент финансов ЯНАО

«Несмотря на то, что бюджет сформирован с дефицитом, он сбалансирован. В 2027-28 годах планируется сокращение госдолга. Госдолг находится на экономически безопасном уровне», — заявила Альбина Свинцова

Доходы в 2026 году запланированы на уровне 355 миллиардов рублей, расходы — 407,9 миллиардов рублей. В последующие годы дефицит будет сокращен до 27,7 миллиарда рублей в 2027 году и 11,3 млрд рублей в 2028 году.

Более 157 миллиардов рублей направят на адресную инвестиционную программу и субсидии муниципалитетам. Расходы дорожного фонда вырастут с 9,1 до 10,8 миллиардов рублей. Для финансирования дефицита предусмотрены заимствования — верхний предел госдолга к 2029 году установлен на уровне 158,9 миллиарда рублей.