«Летят журавли»: сможете набрать 10/10 по фильму с Алексеем Баталовым

Алексей Баталов сыграл главную роль в фильме «Летят журавли» Фото: Кадр из фильма «Летят журавли», Михаил Калатозов, 1957, Мосфильм

20 ноября исполнилось бы 97 лет советскому и российскому актеру Алексею Баталову. Он родился в актерской семье и впервые появился на экране в 16 лет в фильме «Зоя». Широкую популярность артист получил после выхода картины «Дело Румянцева», в которой сыграл главную роль шофера. Всего он снялся в 65 фильмах, многие из которых вошли в «золотой фонд» кинематографии.

Актер представал перед зрителями в разных образах: военный врач Устименко из фильма «Дорогой мой человек», слесарь Гоша из картины «Москва слезам не верит», чеховский герой Гуров из «Дамы с собачками».

Одной из самых запоминающихся ролей Баталова стал героический и мечтательный Борис в картине «Летят журавли». Этот фильм получил множество наград, в том числе главный приз «Золотая пальмовая ветвь» на XI Международном кинофестивале в Каннах. Предлагаем вспомнить сюжет фильма. Для этого ответьте на 10 вопросов.