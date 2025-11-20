В Тюмени осудили водителя, по вине которого на объездной дороге Тюмени погиб человек

Виновника смертельной аварии на Обходе Тюмени отправили за решетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Калининский суд приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы виновника смертельного ДТП, которое произошло на Обходе Тюмени осенью 2024 года. Об этом сообщает telegram-канал областного управления прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Авария произошла 1 октября 2024 года. По данным следствия, в этот день пьяный мужчина ехал на своей машине по автодороге Обход Тюмени с огромной скоростью. В какой-то момент, он не справился с управлением и врезался в автомобиль, стоявший на светофоре в ожидании зеленого сигнала. Водитель, который в ней находился, скончался от полученных травм на месте происшествия. Осужденный добровольно выплатил родственникам погибшего компенсацию в размере миллиона рублей.

