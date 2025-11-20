Жога собрал совещание из-за атак иностранных хакеров

Артем Жога выделил масштабы кибератак иностранцев Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред Артем Жога провел экстренное совещание по кибербезопасности в УрФО, констатировав резкий рост скоординированных хакерских атак на критическую инфраструктуру. Основные угрозы, по данным полпреда, исходят с территорий иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

На заседании Координационного совета по информационной безопасности Жога отметил, что с начала СВО сложность и масштаб кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры значительно возросли. «Благодаря профессионализму ответственных служб, нам удалось избежать инцидентов, которые привели бы к критическим сбоям», — заявил полпред.

Особое внимание на совещании уделили подготовке кадров. «Повсеместное внедрение цифровых технологий требует наличия высококвалифицированных кадров», — подчеркнул Жога. В 2025 году уральские вузы и колледжи выпустили 1112 специалистов по информационной безопасности, причем 90% из них уже трудоустроены.

За три квартала 2025 года более 900 госслужащих в УрФО прошли переподготовку по кибербезопасности. Совет принял решение проводить ревизию защиты информации в органах власти два раза в год.