Жога собрал совещание из-за атак иностранных хакеров
Артем Жога выделил масштабы кибератак иностранцев
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полпред Артем Жога провел экстренное совещание по кибербезопасности в УрФО, констатировав резкий рост скоординированных хакерских атак на критическую инфраструктуру. Основные угрозы, по данным полпреда, исходят с территорий иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
На заседании Координационного совета по информационной безопасности Жога отметил, что с начала СВО сложность и масштаб кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры значительно возросли. «Благодаря профессионализму ответственных служб, нам удалось избежать инцидентов, которые привели бы к критическим сбоям», — заявил полпред.
Особое внимание на совещании уделили подготовке кадров. «Повсеместное внедрение цифровых технологий требует наличия высококвалифицированных кадров», — подчеркнул Жога. В 2025 году уральские вузы и колледжи выпустили 1112 специалистов по информационной безопасности, причем 90% из них уже трудоустроены.
За три квартала 2025 года более 900 госслужащих в УрФО прошли переподготовку по кибербезопасности. Совет принял решение проводить ревизию защиты информации в органах власти два раза в год.
Аппарат полпреда совместно с Управлением ФСТЭК по УрФО ведет постоянный контроль за выполнением задач по кибербезопасности. Ранее Жога уже проводил совещания по антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры округа с участием всех губернаторов уральских регионов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.