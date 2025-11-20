В Тюмени вырос спрос на отдых в Китае

Туристы из Тюмени планируют отдых в КИтае на Новый год Фото: Роман Наумов © URA.RU

Среди жителей Тюмени вырос спрос на туры в Китай после отмены визового режима. Об этом URA.RU рассказала руководитель фирмы «Пристегнитесь, мы взлетаем» Юлия Лисина. Она также отметила, что возобновление прямых перелетов может сделать направление еще более популярным среди местных туристов.

«Отмена визового режима упростила поездки в Китай. Среди туристов мы заметили повышенный спрос на это направление, но все же некоторых настораживает тот факт, что лететь нужно через другой город. Как только поставят прямые перелеты, например, как из Тюмени во Вьетнам, тюменцы сразу отреагируют, потому что это редкая возможность — приехал в аэропорт и сразу улетел в отпуск. Если с Китаем так произойдет, то направление станет еще востребованнее», — отмечает Юлия Лисина.

Стоимость туров на материковый Китай на двоих с завтраками начинается от 190 тысяч рублей за неделю. При этом, отмечает Лисина, туры туда на Новый год уже активно бронируют.

