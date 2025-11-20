В Тюмени закрылся популярный горячий источник

Комплекс «Аван» не будет работать до 30 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени до 30 ноября закрылся горячий источник «Аван». Информация об этом размещена на сайте комплекса.

«С 14 по 30 ноября по техническим причинам база отдыха не работает. Гостей также принимать не будет», — такая краткая информация размещена на сайте загородного клуба «Аван».

Комплекс располагается под Тюменью, в селе Каменка. На территории помимо термального бассейна располагается и гостиница.

Корреспондент агентства попытался связаться с администрацией комплекса. Однако по указанным на сайте номерам никто не ответил.