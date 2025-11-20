Моор раскрыл будущие масштабы Тюменской агломерации

Главная предпосылка создания агломерации - качество дорог, уверен Моор Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Состояние трассы из Тюмени в сторону Омска с учетом всех запланированных на ней ремонтных работ позволит в будущем считать частью Тюменской агломерации город Ялуторовск, который расположен в 85 километрах от областного центра. Об этом в рамках регионального дня форума «Малая Родина — сила России» сообщил глава региона Александр Моор.

«Считается по нормативам, что размер агломерации — это около 40 минут пути от центра города. Та работа, которая ведется на трассе Тюмень — Ишим — Омск позволяет сейчас надеяться, что в течение 15 лет мы сможем до Ялуторвоска добираться в течение этого времени. Ну, может быть, 50 минут», — отметил Моор.

В настоящий момент путь от центра Ялуторовска до центра Тюмени занимает около одного часа и 16 минут. Что же касается населенных пунктов в Тюменском районе, они даже без получения необходимого статуса уже могут считаться полноценной частью агломерации.

«Это не только про расстояние от центра. Мы видим, как сейчас преображается Тюменский район. Кажется, что это сельская территория — но на самом деле она уже изменилась. В пригородах сейчас живут люди, которые работают в центре. У них свои, городские требования к комфорту проживания — и район этим требованиям соответствует», — подытожил Моор.