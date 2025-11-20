Логотип РИА URA.RU
На форум «Малая Родина — сила России» в Тюмень приехал человек от Путина

В Тюмени прошла церемония открытия форума «Малая Родина — сила России»
20 ноября 2025 в 14:07
Ежегодный форум «Малая Родина — сила России» был образован по поручению президента РФ Владимира Путина

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени начал работу третий Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России». В церемонии открытия которого приняли участие заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, зам полпреда в УрФО Борис Кириллов и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает telegram-канал информационный центр правительства региона.

«В эти минуты заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, губернатор Тюменской области Александр Моор участвуют в открытии мероприятия. Главы муниципальных образований, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обсудят и поделятся кейсами по улучшению жизни граждан», — указано в публикации инфоцентра.

Ключевая тема форума — «Урбанистика и архитектура». Организатором ежегодного съезда выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ. В ходе работы участники планируют рассмотреть различные аспекты урбанистики и архитектуры, которые могут повлиять на качество жизни населения в муниципалитетах.

Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога записал видеообращение к участникам форума «Малая Родина — сила России». Съезд пройдет в Тюмени с 20 по 21 ноября.

Материал из сюжета:

В Тюмени проходят региональные дни форума «Малая Родина — сила России»

