Общество

Отравившиеся студенты колледжа Сургута проведут в больнице несколько дней

20 ноября 2025 в 12:47
Студентов увезли на скорой в больницу из общежития

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентов Сургутского политехнического колледжа, заболевших норовирусной инфекцией, госпитализировали в больницу. По словам источника, никто из ребят не находится в тяжелом состоянии, но их решили временно разместить в медучреждении.

«Никто из заболевших не в тяжелом состоянии. Ожидается, что все они пробудут в больнице несколько дней», — сообщил источник, близкий к депздраву Югры.

Госпитализация понадобилась и для того, чтобы разобщить студентов, живущих в общежитиях. Официальный комментарий окружного депздрава ожидается.

Всего за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов. Проверку проводят Роспотребнадзор и прокуратура ХМАО.

Материал из сюжета:

В колледже Сургута массово заболели студенты

