Отравившиеся студенты колледжа Сургута проведут в больнице несколько дней

Студентов Сургутского политехнического колледжа, заболевших норовирусной инфекцией, госпитализировали в больницу. По словам источника, никто из ребят не находится в тяжелом состоянии, но их решили временно разместить в медучреждении.

«Никто из заболевших не в тяжелом состоянии. Ожидается, что все они пробудут в больнице несколько дней», — сообщил источник, близкий к депздраву Югры.

Госпитализация понадобилась и для того, чтобы разобщить студентов, живущих в общежитиях. Официальный комментарий окружного депздрава ожидается.

