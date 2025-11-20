Отравившиеся студенты колледжа Сургута проведут в больнице несколько дней
Студентов увезли на скорой в больницу из общежития
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Студентов Сургутского политехнического колледжа, заболевших норовирусной инфекцией, госпитализировали в больницу. По словам источника, никто из ребят не находится в тяжелом состоянии, но их решили временно разместить в медучреждении.
«Никто из заболевших не в тяжелом состоянии. Ожидается, что все они пробудут в больнице несколько дней», — сообщил источник, близкий к депздраву Югры.
Госпитализация понадобилась и для того, чтобы разобщить студентов, живущих в общежитиях. Официальный комментарий окружного депздрава ожидается.
Всего за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов. Проверку проводят Роспотребнадзор и прокуратура ХМАО.
Материал из сюжета:В колледже Сургута массово заболели студенты
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!