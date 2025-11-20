Инцидент случился в поселке Тугулым Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Тугулым (Свердловская область) 23-летний водитель Chevrolet перевернулся и влетел в столб, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС. Погоня случилась после игнорирования требования полицейского остановиться, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры в виде ограждения и опоры электропередач с последующим опрокидыванием транспортного средства», — пояснили в ведомстве. С ним в машине были еще два пассажира, они не пострадали.

Водителем оказался уроженец города Урай со стажем вождения менее одного года. До этого он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз. Сейчас на него составили несколько протоколов. Теперь ему грозят крупные штрафы и лишение прав до двух лет.

