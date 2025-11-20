Свердловчанин на иномарке намотался на столб, угоняя от гаишников. Фото, видео
Инцидент случился в поселке Тугулым
Фото: Илья Московец © URA.RU
В поселке Тугулым (Свердловская область) 23-летний водитель Chevrolet перевернулся и влетел в столб, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС. Погоня случилась после игнорирования требования полицейского остановиться, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на элементы дорожной инфраструктуры в виде ограждения и опоры электропередач с последующим опрокидыванием транспортного средства», — пояснили в ведомстве. С ним в машине были еще два пассажира, они не пострадали.
Водителем оказался уроженец города Урай со стажем вождения менее одного года. До этого он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз. Сейчас на него составили несколько протоколов. Теперь ему грозят крупные штрафы и лишение прав до двух лет.
Фото: Госавтоинспекции Свердловской области
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!