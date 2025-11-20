Женщине стало плохо во время приговора сыну Марселю Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мать Марселя Гасанова, которому сегодня вынесен приговор, лишилась сознания прямо в здании Свердловского областного суда. Женщина кричала, что ее сын невиновен и рвалась к нему, передает корреспондент URA.RU.

Услышав срок — 13 лет — мама Гасанова разрыдалась и попыталась прорваться к клетке, в которой сидел ее сын. Женщина кричала, что он невиновен, а дело якобы заказное.

«За что?! За что?! Ни одного свидетеля не допустили. Просто заказуха. Убирайтесь все [СМИ] отсюда! Ненавижу всех. Каждый ответит за то, что моего сына загубил», — кричала мать Гасанова.

Она требовала отпустить осужденного, в итоге приставам пришлось выводить ее силой. В конце концов она лишилась чувств и упала в обморок прямо в коридоре суда. Ей срочно была вызвана скорая.

20 ноября судья Александр Ладин признал Марселя Гасанова виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Ему назначил 13 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в один миллион рублей.

Гасанова задержали этой зимой в его особняке. Затем районный суд поместил его под стражу, отправив в СИЗО-1. Когда уголовное дело поступило на рассмотрение по существу, выяснилось, что против Марселя возбудили два новых эпизода. Силовики обвинили его в оскорблении сотрудника ГУФСИН и угрозах ему.

Марсель частично признал вину по инциденту с оперативным сотрудником изолятора, а по основной статье в деле — нет. В прошлом он уже был судим и отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Несчастная мать упала на пол Фото: Размик Закарян © URA.RU