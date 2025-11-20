Как получить миллион за переезд в свердловскую глубинку: условия программы «Земский тренер»
В приказе Минспорта перечислены 54 профессии, представители которых могут участвовать в конкурсе
В Свердловской области с 2026 года запустят программу «Земский тренер», участникам которой будут выдавать по миллиону рублей. Какие условия нужно соблюсти, чтобы получить выплату, и что будет, если передумал отрабатывать пять лет — в материале URA.RU.
Условия участия в программе
По поручению президента России Владимира Путина в 2025 году программу «Земский тренер» запустили в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. С 2026 года она начнет действовать по всей стране, в том числе в Свердловской области.
Программа разработана по аналогии с «Земским учителем», «Земским доктором» и «Земским работником культуры». Для получения выплаты размером в миллион рублей тренеру работнику сферы физической культуры и спорта необходимо переехать работать в населенный пункт с численностью до 50 тысяч человек.
Кто может участвовать
Среди требований - обязательная отработка в течение пять лет
Участвовать в программе могут специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. В приказе Министерства спорта РФ приведен список из 54 профессий. Среди них: тренер-преподаватель, фитнес-тренер, инструктор по спорту, плаванию, йоге, методист, в том числе по адаптивной физкультуре, организатор спортивных мероприятий, инструктор по туризму и другие.
Для получения выплаты требуется сначала пройти конкурсный отбор, который объявляется до 1 марта на официальном сайте минспорта. Далее необходимо заключить трудовой договор на полный рабочий день со спортивной организацией, в которой предстоит проработать не менее пяти лет.
Когда поступит выплата и можно ли передумать
Победителям конкурса предоставляется единовременная выплата. Эти деньги поступают на личный счет в банке в течение десяти рабочих дней после предоставления документов (паспорт, трудовой договор, реквизиты банковского счета). Их можно потратить на любые нужды.
Передумать и вернуться в город можно, но придется вернуть выплату
В случае увольнения раньше пятилетнего срока, тренеру придется вернуть выплату:
— полностью в случае увольнения по собственному желанию или по «неуважительным» причинам;
— частично, если не проработал весь срок (возврат производится пропорционально оставшемуся времени).
Как реализуется программа в Свердловской области
В Свердловской области по миллиону выплатят 25 тренерам, готовым переехать в малые населенные пункты. Для этого в 17 территориях открыты 37 вакансий для будущих участников. Работники спорта, в частности, необходимы в Березовском, Карпинске, Рефтинском, Буланаше, Истоке и других городах и поселках области.
