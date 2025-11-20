Массовые задержки поездов случились из-за мощного пожара в Свердловской области
Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам
Массовые задержки поездов случились из-за сильного пожара на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. На данный момент перенесено 14 рейсов, рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
Сейчас задерживаются поезда:
- №92 Москва – Северобайкальск;
- №70 Москва – Чита;
- №146 Санкт-Петербург – Челябинск;
- №10 Москва – Владивосток;
- №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк;
- №78 Москва – Абакан;
- №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург;
- №2 Москва – Владивосток;
- №9 Владивосток – Москва;
- №73 Тюмень – Санкт-Петербург;
- №69 Чита – Москва;
- №109 Новый Уренгой – Москва;
- №85 Серов – Москва;
- №1 Владивосток – Москва.
Поезда проходят через станции Чусовская и Нижний Тагил, после чего выходят на основной маршрут, следующий через Екатеринбург и Пермь соответственно. Пассажирам поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, предоставляется питание.
Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись цистерны грузового поезда. Огонь охватил хвост состава. В результате сгорели восемь цистерн, а общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
