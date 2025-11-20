Логотип РИА URA.RU
Массовые задержки поездов случились из-за мощного пожара в Свердловской области

Из-за возгорания вагонов-цистерн в Свердловской области задержаны 14 рейсов
20 ноября 2025 в 12:49
Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Массовые задержки поездов случились из-за сильного пожара на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. На данный момент перенесено 14 рейсов, рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Сейчас задерживаются поезда:

  • №92 Москва – Северобайкальск;
  • №70 Москва – Чита;
  • №146 Санкт-Петербург – Челябинск;
  • №10 Москва – Владивосток;
  • №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк;
  • №78 Москва – Абакан;
  • №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург;
  • №2 Москва – Владивосток;
  • №9 Владивосток – Москва;
  • №73 Тюмень – Санкт-Петербург;
  • №69 Чита – Москва;
  • №109 Новый Уренгой – Москва;
  • №85 Серов – Москва;
  • №1 Владивосток – Москва.

Поезда проходят через станции Чусовская и Нижний Тагил, после чего выходят на основной маршрут, следующий через Екатеринбург и Пермь соответственно. Пассажирам поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, предоставляется питание.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись цистерны грузового поезда. Огонь охватил хвост состава. В результате сгорели восемь цистерн, а общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

На Свердловской железной дороге загорелись цистерны с газовым конденсатом

