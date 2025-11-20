Движение трамваев встало в центре Екатеринбурга, приехали медики
Движение встало на проспекте Ленина
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге на проспекте Ленина утром 20 ноября встало движение трамваев. В одном из составов стало плохо пассажиру, рассказал URA.RU очевидец.
«Трамвай, в котором стало плохо человеку, заблокировал проезд остальным. Приехавшие медики оказывали ему помощь в вагоне, а затем затащили в машину скорой», — сказал собеседник. По его словам, задержано движение трамваев № 4, 8, 13, 15 и 16.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на данный момент движение восстановлено.
