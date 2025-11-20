Партию новых автобусов везут в Екатеринбург: на какие маршруты их выведут

Транспорт поставят к декабрю Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург к началу декабря привезут 15 новых автобус большого класса, которые пополнят автопарк «Гортранса». Транспорт выведут на три загруженных маршрута, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Машины планируют запустить на маршрутах: №51 „Елизавет — Центр — Академический“, №57 „ДМБ №9 — Центр — Елизавет“, №67 „ДМБ №9 — Центр — Солнечный“» — пояснили в администрации. По одной из версий, их привезут до 5 декабря.

Автобусы поставляют по программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Всего Екатеринбург получит 150 новых единиц машин. Из общей поставки перевозчики получили больше 30 автобусов.

Благодаря закупке в лизинг на льготных условиях Екатеринбургу удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. Заявку губернатора Дениса Паслера на поставку транспорта поддержали в Минтрансе России.