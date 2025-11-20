Логотип РИА URA.RU
Партию новых автобусов везут в Екатеринбург: на какие маршруты их выведут

В Екатеринбург привезут 15 новых автобусов большого класса
20 ноября 2025 в 12:21
Транспорт поставят к декабрю

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург к началу декабря привезут 15 новых автобус большого класса, которые пополнят автопарк «Гортранса». Транспорт выведут на три загруженных маршрута, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Машины планируют запустить на маршрутах: №51 „Елизавет — Центр — Академический“, №57 „ДМБ №9 — Центр — Елизавет“, №67 „ДМБ №9 — Центр — Солнечный“» — пояснили в администрации. По одной из версий, их привезут до 5 декабря.

Автобусы поставляют по программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Всего Екатеринбург получит 150 новых единиц машин. Из общей поставки перевозчики получили больше 30 автобусов.

Благодаря закупке в лизинг на льготных условиях Екатеринбургу удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. Заявку губернатора Дениса Паслера на поставку транспорта поддержали в Минтрансе России.

Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

