Свердловчан зовут на новогодние вечеринки, после которых все позавидуют

Обязательный пункт в программе многих площадок — поздравление от Деда Мороза Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заведения, отели и загородные комплексы активно готовятся к Новому году. Свердловчан приглашают на яркие вечеринки с шоу-балетами, изысканными блюдами, фееричными фейерверками и безлимитными барами. Где нестандартно провести самую волшебную ночь в году — в подборке URA.RU.

«Каток на площади»

Как и в прошлом году, екатеринбуржцы смогут отметить Новый год на главном катке Екатеринбурга. Организаторы площадки обещают музыку, горячий шоколад и атмосферу из детства. Билетов пока нет, но продажу обещают открыть в скором времени.

Встретить Новый год можно на катке в центре Екатеринбурга Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Golden Night в «Максимилансе»

В ресторане устроят вечеринку в честь наступающего 2026 года. Посетителям предлагают забронировать столик, который красиво засервируют, обойдется это в 9900 рублей с персоны. В стоимость войдут холодные и горячие закуски, салат, основное блюдо, напитки и развлекательная программа.

Ресторан «Онегин»

Мероприятие стартует 31 декабря в 22:00 и продлится до четырех утра 1 января. В программе — выступление ведущего Никиты Огня, иллюзионное шоу, живой вокал и саксофонист, для детей организуют анимацию, аквагрим и игровые аттракционы.

Гостей ждет специальное новогоднее меню, которое включает авторские закуски, салаты, горячие блюда и десерты: например, цезарь с креветками, стейк из свиной шеи с овощами и креветки на шпажке. Билет на ребенка обойдется в 9000 рублей, для взрослого без алкоголя — 20 тысяч рублей, с алкоголем — на тысячу больше.

Ramada by Wyndham Yekaterinburg

Вечеринки сделают в нескольких форматах. Для тех, кто хочет провести новогоднюю ночь зажигательно, будет доступна программа Boogie»s bar: развлекать гостей будут ведущий Гоша Лебедев, шоу-балет IDOL, танцевальная группа Funny Dance и DJ NIKITA NEZHDANOV. Более спокойная атмосфера намечается в зале «Екатерина»: здесь также будет ведущий и танцевальное шоу, дополнительно выступят кавер-группа «Лимонад» и саксофонист, также будет гадалка и праздничный фейерверк.

Или же провести вечер в тепле под музыку саксофониста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Праздничный ужин в кругу самых близких устроят в ресторане Le Vicomte. Ведущим вечера станет Антон Бянкин, за музыкальное сопровождение отвечает профессиональный DJ, во время торжества будет фейерверк. Кроме того, предусмотрена программа для детей 3–12 лет в зале «Нева»: там будут ждать фуршет, аниматоры, мастер-классы и Дед Мороз со Снегурочкой. О стоимости стоит уточнять у представителей отеля.

Hyatt Regency Ekaterinburg

В караоке-баре FIRESIDE пройдет вечеринка RED FIRE NIGHT. Гостей ждет шоу с живой музыкой, караоке-перформансами и другими развлечениями. Начало вечера — в 21:00. Организаторы обещают полную погруженность в атмосферу праздника: красную ковровую дорожку, выход на сцену и феерию подарков и сюрпризов. Ведущим вечера станет Александр Пастухов, также на сцене выступят лучшие артисты, вокалисты, музыканты и DJ. Гости смогут насладиться фирменным меню от команды кухни отеля и безлимитным баром. Стоимость также следует уточнять у организаторов.

Почти все площадки организуют праздничный фуршет Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

«Атриум Палас Отель»

Праздничная программа в честь Нового года стартует в 21:30. Гости смогут насладиться welcome drink, живой музыкой, бармен-шоу, коктейльным казино, детской анимацией, попробовать авторский новогодний сет от шеф-повара и встретиться с Дедом Морозом. По поводу бронирования также нужно уточнять информацию у представителей отеля.

«Московская горка»

В «Классик-холле» отеля празднование начнется в 22:30 и продлится до двух часов ночи. Гостей ждут изысканный фуршет, безлимитное игристое, танцевальная и фоновая музыка, а также розыгрыш призов (спа-сертификат и сертификат на проживание). Стоимость участия — 4000 рублей с человека. Кроме того, будет доступно обслуживание по основному меню, а за пронос своей бутылки алкоголя придется оплатить пробковый сбор — 500 рублей за бутылку.

Elements Ekaterinburg Hotel

Новогоднюю ночь проведут в стиле «Восточная сказка». Всех участников ждет фуршет с игристым вином и изысканными закусками, новогоднее меню от шеф-повара, развлечения для детей и взрослых, таро и индивидуальные расклады на 2026 год, фотозона с фотографом, мастер-классы, афтепати до пяти утра, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также розыгрыш призов и суперприза — проживания в одном из отелей Стамбула (Турция).

В загородном клубе можно будет полюбоваться лошадьми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Белая лошадь»

В загородном клубе в селе Кадниково программа начнется в 18:00 и продлится до четырех утра. Организаторы подчеркивают, что она составлена с учетом интересов людей разных возрастов. По плану будут уличные игры с аниматорами, мастер-классы, welcome-зона, ужин, поздравление от Снегурочки и Деда Мороза, а также праздничный салют и дискотека. Музыкальное сопровождение будет от кавер-группы MIDNIGHT, выступит мужской шоу-балет REDKINGS и шоу барабанщиц «Династия».

1 января праздник продолжится. Весь день будут доступны горки, каток, катание на сноубанане, аниматоры для самых маленьких гостей. После — праздничный обед и ужин с развлекательной программой. Выезд с завтраком будет 2 января. Цена стартует от 15 тысяч рублей для взрослых и от 8000 рублей для детей.

«Солнечный остров»

Комплекс в селе Мостовское предлагает провести Новый год в стиле роскоши и веселья. В праздничную ночь устроят банкет, шоу от харизматичного ведущего, фейерверк, проведут программу для детей, покажут выступления лучших артистов.

На следующий день после застолья ждут спа-процедуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

1 января курорт предложит гостям обед, безлимитное посещение спа и термального бассейна, катание на горке и катке, прокат бубликов и лыж. В первой половине дня можно будет поучаствовать в мастер-классе по раскрашиванию имбирных пряников, а вечером — посетить праздничный ужин с шоу-программой. 2 января в расписании — завтрак и продолжение зимних развлечений. Обойдется все это минимум в 67 тысяч рублей, в стоимость проживания не включены алкогольные напитки.

«Парк сказов»

В парке, который находится в Арамили, есть несколько вариантов для празднования. Первый — в ресторане «Гуси-Лебеди» с 21:00, где пройдет банкет, будет поздравление от Урал Мороза и Весны Красны, вручение детям фирменной новогодней игры, после боя курантов начнется развлекательная программа с танцами и хороводами, дискотека, в половине третьего ночи запустят салют. Второй вариант — можно взять в аренду гостевой дом и присоединиться к банкету в том же ресторане.

В «Парке сказов» ночью на улице пройдут гуляния Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Третий рассчитан на тех, кто планирует снять беседку. Она будет доступна с 20:30. В программе — посещение пещеры Хозяйки Медной горы и предсказания от нее на предстоящий год, гуляния у главной сцены парка после полуночи, выезд в три часа ночи. Стоимость для взрослого — 13900 рублей, для ребенка — 7900 рублей.

«Гора Белая»