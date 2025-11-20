В Екатеринбурге отправили в колонию «смотрящего» Марселя Гасанова: фото из суда

Марсель Гасанов отрицает, что является криминальным элементом Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор Марселю Гасанову по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), передает корреспондент URA.RU. По версии следствия, осенью прошлого года Гасанов стал «смотрящим» за регионом. Сам Марсель вину категорически отрицает.

В прениях гособвинитель просил для Гасанова штраф в размере миллиона рублей и 15 лет лишения свободы. Судья Александр Ладин признал Марселя Гасанова виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в один миллион рублей.

Гасанова задержали этой зимой в его особняке. Затем районный суд поместил его под стражу, отправив в СИЗО-1. Когда уголовное дело поступило на рассмотрение по существу, выяснилось, что Марселю вменяют два новых эпизода. Силовики обвинили его в оскорблении сотрудника ГУФСИН и угрозах ему.

Марсель частично признал вину по инциденту с оперативным сотрудником пенитенциарного учреждения, а по основной статье в деле — нет. «Никакой я не „смотрящий“. Зачем мне обманывать? Понтоваться перед кем-то? Когда меня задержали, я добровольно телефон разблокировал, потому что за собой ничего не чувствую. Я отдал свой сотовый, чтобы посмотрели переписки — ничего нет. Я никогда не „блатовал“, у меня даже собственного жилья нет, я дом снимал. Все знают, что не являюсь криминальным авторитетом или „смотрящим“. Клянусь Богом, я — доходяга, лечился, работал», — высказывался Гасанов в последнем слове.