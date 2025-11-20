Ректор УрФУ представил совету во главе с Фальковым план развития вуза на 10 лет

Обабков рассказал о главных проектах, над которыми ведется работа в университете Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков представил план развития вуза до 2036 года в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Команда Уральского федерального выступила перед советом по поддержке программ развития вузов, который возглавляет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Как рассказал ректор университета, в основу целевой модели развития УрФУ лягут стратегические технологические проекты: замыкание ядерного топливного цикла, разработка фармпрепаратов и многоцелевых силовых установок (устройство, которое может использоваться в качестве преобразователя энергии — прим. URA.RU).

«Многоцелевые силовые установки — тема, которой сегодня была посвящена большая часть нашего доклада — важнейшая задача для страны. Усилия университетов в этом направлении будут крайне важны», — подчеркнул Обабков. Он также добавил, что в вузе ведутся разработки в области биотехнологий, технологий ИИ в промышленности.

Продолжение после рекламы