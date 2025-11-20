Екатеринбуржец, убивший соседа из-за предложения о сексе, не дожил до приговора
Уголовное дело мужчины прекращено
Житель Екатеринбурга Леонид Меньшенин, которого обвинили в убийстве 55-летнего соседа из-за предложения о сексе, не дожил до приговора. Уголовное дело было прекращено в связи с его смертью, подтвердили URA.RU в районном суде.
Согласно судебным материалам, Меньшенин во время разбирательства подписал контракт и ушел на СВО. Дело было приостановлено, а позже — возобновлено. Но оказалось, что Леонид погиб, выполняя боевую задачу в конце 2024 года. Суд получил справку о смерти лишь в 2025-м.
Уголовное дело против 27-летнего Меньшенина возбудили зимой 2024 года. По версии следствия, сосед предложил ему заняться сексом, а тот отреагировал агрессивно. Леонид жестоко избил мужчину.
Силовики оперативно задержали Меньшенина и вменили ему ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Позже обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину фигурант признал.
