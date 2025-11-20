Екатеринбуржец, убивший соседа из-за предложения о сексе, не дожил до приговора

Уголовное дело мужчины прекращено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Екатеринбурга Леонид Меньшенин, которого обвинили в убийстве 55-летнего соседа из-за предложения о сексе, не дожил до приговора. Уголовное дело было прекращено в связи с его смертью, подтвердили URA.RU в районном суде.

Согласно судебным материалам, Меньшенин во время разбирательства подписал контракт и ушел на СВО. Дело было приостановлено, а позже — возобновлено. Но оказалось, что Леонид погиб, выполняя боевую задачу в конце 2024 года. Суд получил справку о смерти лишь в 2025-м.

Уголовное дело против 27-летнего Меньшенина возбудили зимой 2024 года. По версии следствия, сосед предложил ему заняться сексом, а тот отреагировал агрессивно. Леонид жестоко избил мужчину.

