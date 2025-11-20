Свердловский суд не признал решение иностранного суда по уральскому предприятию

Свердловский суд не разрешил взыскивать долги с местного предприятия по требованию из Люксембурга Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области отказался признавать и исполнять на территории России решения иностранных структур по делу о взыскании долгов с предприятия «Хромпик» (входит в холдинг «Полипласт») и компании MidUral. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Хромпика», суд указал на отсутствие оснований для удовлетворения требований зарубежных истцов.

«Суд обоснованно указал в своем определении на отсутствие правовых оснований для удовлетворения заявления о признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации решения Арбитражного центра при Торговой палате Люксембурга, на которое в своем заявлении ссылались заявители», — отмечают представители предприятия.

Особое внимание в материалах дела было уделено сделке по покупке «Полипластом» у холдинга MidUral акций предприятия «Русский хром 1915» (другое название «Хромпика» — прим. ред.). Перед сделкой продавцы не известили новых владельцев актива о судебном споре, проходившем в Люксембурге, а также об уже вынесенном решении по нему. Постановление зарубежного суда было утверждено 19 октября 2022 года — до перехода прав собственности от MidUral к «Полипласту».

«Хромпик» стал частью холдинга в 2023 году. Как отмечают в пресс-службе завода, определение свердловского Арбитражного суда подчеркивает важность соблюдения публичного порядка иностранными субъектами в отношении российских лиц. Сегодня находящийся в Первоуральске завод специализируется на производстве хромовых соединений, востребованных в металлургии, машиностроении, химической отрасли и многих других сферах.