Это уже второе обращение Елены Сербиновой к Бастрыкину Фото: Илья Московец © URA.RU

Елена Сербинова, обвиненная в гибели 11 человек (включая собственную дочь) во время взрыва в Нижнем Тагиле, записала повторное видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В нем женщина привела некоторые доводы, которые, по ее мнению, могут доказать ее невиновность. Она попросила государственного деятеля о личном приеме. Подробности — в материале URA.RU.

«Меня сделали обвиняемой из потерпевшей, и у меня нет цели избавиться от ответственности любой ценой. Если я виновата — я готова нести ответственность, но я действительно хочу понимать в чем конкретно я виновата и что произошло в тот день. Я обращалась к разным специалистам по расследованию причин взрывов, и все как один имеют диаметральное мнение с мнением экспертов о причинах и эпицентре взрыва», — заявила Сербинова.

Как уже сообщалось, ее обвиняют по трем статьям УК РФ, включая причинение гибели по неосторожности 11 жильцам многоэтажки. Среди погибших было шестеро детей, в том числе и 12-летняя дочь Елены, Полина. Следствие полагает, что именно в квартире Сербиновой произошла утечка бытового газа, что привело к страшным последствиям. Сама Елена с этим не согласна. Она уже обращалась этим летом к Быстрыкину, и он обратил внимание на ее дело. Сейчас она попросила о помощи снова.

Во втором обращении тагильчанка вновь рассказала о своих сомнениях. Например, обратила внимание главы СКР на тот факт, что экспертизу взрыва проводили специалисты частного судебного центра, а не государственного, как положено по закону; что у них небольшой опыт; что многие выводы экспертов носят вероятностный характер и т.п. Но самое главное, о чем рассказала обвиняемая — о том, что получить сертификаты, которые имеют вышеуказанные эксперты, оказалось очень легко. Сербинова провела уникальный эксперимент и сама вместе с потерпевшим Михаилом Касьяновым (он тоже потерял при взрыве дочь) получила аналогичные сертификаты, заплатив 27 тысяч рублей. Но об этих фактах, которые вызывают у нее определенные подозрения, сообщить следствию она не может.

«Следователь мне не дает возможности предоставлять дополнительные доказательства, которые могут повлиять на расследование. Мотивирует это тем, что с начала расследования прошло много времени и надо передавать дело в суд»,- недоумевает женщина.