Сургутский колледж перевели на дистант после массового заболевания студентов
В СПК объявили дистант до 22 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сургутский политехнический колледж временно закрылся после того, как студенты массово заболели норовирусной инфекцией. Обучающихся перевели на дистант, сообщил URA.RU один из студентов.
«Нас перевели на дистанционное обучение до 22 ноября. Продлят дистант или нет — зависит от предписаний Роспотребнадзора», — поделился собеседник агентства. В приемной колледжа на звонок журналиста не ответили.
За медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов. Их отвезли на скорой в больницу из общежитий. Госпитализация понадобилась, чтобы разобщить коллектив. Роспотребнадзор и прокуратура ХМАО подключились к проверке.
