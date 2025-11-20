Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Сургутский колледж перевели на дистант после массового заболевания студентов

20 ноября 2025 в 13:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В СПК объявили дистант до 22 ноября

В СПК объявили дистант до 22 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутский политехнический колледж временно закрылся после того, как студенты массово заболели норовирусной инфекцией. Обучающихся перевели на дистант, сообщил URA.RU один из студентов.

«Нас перевели на дистанционное обучение до 22 ноября. Продлят дистант или нет — зависит от предписаний Роспотребнадзора», — поделился собеседник агентства. В приемной колледжа на звонок журналиста не ответили.

За медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов. Их отвезли на скорой в больницу из общежитий. Госпитализация понадобилась, чтобы разобщить коллектив. Роспотребнадзор и прокуратура ХМАО подключились к проверке.

Материал из сюжета:

В колледже Сургута массово заболели студенты

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал