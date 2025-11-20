Что известно о массовом заражении кишечной инфекцией студентов колледжа Сургута

Заболевшие студенты проведут в больнице несколько дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Утром 20 октября за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 19 студентов Сургутского политехнического колледжа. Обучающихся увезли на скорой в больницу из общежитий.

В каком состоянии находятся студенты

По данным источника URA.RU никто из ребят не находится в тяжелом состоянии, но их решили временно разместить в медучреждении. Госпитализация понадобилась и для того, чтобы разобщить студентов, живущих в общежитиях.

Надзорные органы проводят проверку

Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО проводят эпидемиологическое расследование в колледже. Особое внимание уделяют работника пищеблока — у каждого из них отобран биоматериал для лабораторных исследований. Предварительно, возбудителем инфекции оказался норовирус. К проверке подключились и силовые структуры округа — следственный комитет и прокуратура.

Колледж перевели на дистант