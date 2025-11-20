В северном райцентре ЯНАО появились таунхаусы
Ямальцы переезжают в современную новостройку, построенную по типу таунхауса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителям Ямальского района ЯНАО предоставили новое жилье. Они переезжают в современные квартиры, которые построены по типу таунхауса, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В доме шесть двухуровневых квартир с полной чистовой отделкой. На первом уровне расположена кухня-гостиная, кладовая и санузел, а на втором — спальные комнаты с дополнительным санузлом. Ремонт выполнен с вниманием к деталям: установлены входные и межкомнатные двери, сделаны натяжные потолки, уложен практичный ламинат и поклеены обои. Кухни оборудованы плитами, в санузлах есть вся необходимая сантехника», — говорится в сообщении.
Территория, прилегающая к новому дому, была полностью благоустроена — там уложили железобетонные плиты и тротуарную брусчатку. Для обеспечения безопасности и комфорта жителей в период полярных ночей предусмотрена фасадная подсветка, которая будет выполнять функцию дополнительного освещения. В пределах пешей доступности находятся образовательные учреждения, медицинское учреждение, объекты культуры, торговые предприятия, а также парковые зоны и скверы.
