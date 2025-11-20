Народные приметы на 21 ноября: как не навлечь беду на Михайлов день

Традиции и поверья 21 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Православная Церковь отмечает великий праздник — Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Эта дата, известная в народном календаре как Михайлов день, является непереходящей и из года в год чествует небесное воинство, предводителем которого почитается Архистратиг Михаил. Его имя с древнееврейского переводится как «Кто как Бог?», что символизирует его верное служение Господу. Подробнее — в материале URA.RU.

Традиции 21 ноября

На Руси Михайлов день знаменовал собой окончание осенних работ и сборов урожая, а также скорое наступление зимы. Поскольку через неделю начинался строгий Рождественский пост, этот праздник был временем обильных застолий, веселья и отдыха после долгого трудового сезона. Крестьяне, получив выручку за проданный урожай, накрывали щедрые столы с мясными блюдами, пирогами из муки нового урожая, домашним пивом и медом.

Одной из ключевых традиций была «Михайловская братчина» — общинный пир, на который каждая семья вскладчину приносила угощения. Перед трапезой всей деревней шли в церковь, где ставили большую свечу и заказывали молебен святому Архангелу. Остатки праздничной еды было принято раздавать нуждающимся, а хлебные крошки подбрасывали в воздух, веря, что это отвлечет нечистую силу от порчи полей.

Особое внимание уделялось домашним духам. Чтобы дворовой — хранитель скота — не ушел со двора и не наслал лихо, его старались «ублажить». После специального заговора во дворе проводили полосу дегтя, которую дух не должен был переступать, а в хлеву оставляли ему ужин. Считалось, что такие действия помогут сохранить скот здоровым в течение долгой зимы. Также с этого дня начиналась «куделица» — время, когда женщины приступали к прядению и подготовке пряжи на зимние вечера.

Народные приметы на 21 ноября

Наблюдательные предки по погоде в Михайлов день судили о том, какой будет предстоящая зима и весна:

По народным приметам, если утром стоит туман, это может свидетельствовать о приближении оттепели. Ясная погода в течение дня, напротив, указывает на то, что в скором времени наступят сильные морозы.

Дождь служит предвестником продолжительной слякотной погоды, которая может сохраниться вплоть до 19 декабря (Николы Зимнего). Наличие мокрого снега говорит о том, что весна будет сопровождаться обильными осадками.

Существуют и другие приметы: например, если услышать звон колокольчика с проезжающей повозки, это сулит скорую удачу, а звонкий смех — радостные известия.

Что можно делать 21 ноября

Прежде всего, посетить храм для участия в праздничном богослужении, помолиться Архистратигу Михаилу, попросив его о защите от зла, исцелении от болезней, помощи в дороге и очищении души от греховных помыслов.

Накрыть щедрый стол для семьи и гостей , чтобы весь будущий год жить в достатке.

, чтобы весь будущий год жить в достатке. Проявить милосердие : помочь нуждающимся, подать милостыню, накормить странника.

: помочь нуждающимся, подать милостыню, накормить странника. Провести день в мире, спокойствии и добрых помыслах, в кругу близких.

Чего нельзя делать 21 ноября

Заниматься тяжелым физическим трудом и работой, мотивированной корыстью. Считалось большим грехом ставить заработок выше духовного праздника.

и работой, мотивированной корыстью. Считалось большим грехом ставить заработок выше духовного праздника. Ссориться, ругаться, сквернословить и таить злобу . Архангел Михаил почитается как победитель зла, потому любой конфликт в его день — особый проступок.

. Архангел Михаил почитается как победитель зла, потому любой конфликт в его день — особый проступок. Мыть голову . Старинное поверье гласит, что тот, кто моет голову на Михаила, рискует «смыть» свой ум и память.

. Старинное поверье гласит, что тот, кто моет голову на Михаила, рискует «смыть» свой ум и память. Выбрасывать недоеденную пищу. Ее предписывалось отдать животным или нуждающимся, чтобы не навлечь на семью голод.

