Народные приметы на 21 ноября: как не навлечь беду на Михайлов день
Традиции и поверья 21 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Православная Церковь отмечает великий праздник — Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Эта дата, известная в народном календаре как Михайлов день, является непереходящей и из года в год чествует небесное воинство, предводителем которого почитается Архистратиг Михаил. Его имя с древнееврейского переводится как «Кто как Бог?», что символизирует его верное служение Господу. Подробнее — в материале URA.RU.
Традиции 21 ноября
На Руси Михайлов день знаменовал собой окончание осенних работ и сборов урожая, а также скорое наступление зимы. Поскольку через неделю начинался строгий Рождественский пост, этот праздник был временем обильных застолий, веселья и отдыха после долгого трудового сезона. Крестьяне, получив выручку за проданный урожай, накрывали щедрые столы с мясными блюдами, пирогами из муки нового урожая, домашним пивом и медом.
Одной из ключевых традиций была «Михайловская братчина» — общинный пир, на который каждая семья вскладчину приносила угощения. Перед трапезой всей деревней шли в церковь, где ставили большую свечу и заказывали молебен святому Архангелу. Остатки праздничной еды было принято раздавать нуждающимся, а хлебные крошки подбрасывали в воздух, веря, что это отвлечет нечистую силу от порчи полей.
Михайлов день был временем примирения и милосердия
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Особое внимание уделялось домашним духам. Чтобы дворовой — хранитель скота — не ушел со двора и не наслал лихо, его старались «ублажить». После специального заговора во дворе проводили полосу дегтя, которую дух не должен был переступать, а в хлеву оставляли ему ужин. Считалось, что такие действия помогут сохранить скот здоровым в течение долгой зимы. Также с этого дня начиналась «куделица» — время, когда женщины приступали к прядению и подготовке пряжи на зимние вечера.
Народные приметы на 21 ноября
Наблюдательные предки по погоде в Михайлов день судили о том, какой будет предстоящая зима и весна:
По народным приметам, если утром стоит туман, это может свидетельствовать о приближении оттепели. Ясная погода в течение дня, напротив, указывает на то, что в скором времени наступят сильные морозы.
Дождь служит предвестником продолжительной слякотной погоды, которая может сохраниться вплоть до 19 декабря (Николы Зимнего). Наличие мокрого снега говорит о том, что весна будет сопровождаться обильными осадками.
Существуют и другие приметы: например, если услышать звон колокольчика с проезжающей повозки, это сулит скорую удачу, а звонкий смех — радостные известия.
Если утром деревья покрыты инеем — зима будет снежной
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Что можно делать 21 ноября
Прежде всего, посетить храм для участия в праздничном богослужении, помолиться Архистратигу Михаилу, попросив его о защите от зла, исцелении от болезней, помощи в дороге и очищении души от греховных помыслов.
- Накрыть щедрый стол для семьи и гостей, чтобы весь будущий год жить в достатке.
- Проявить милосердие: помочь нуждающимся, подать милостыню, накормить странника.
- Провести день в мире, спокойствии и добрых помыслах, в кругу близких.
Обязательно 21 числа нужно помириться с теми, с кем находитесь в конфликте
Фото: Максим Егоров © URA.RU
Чего нельзя делать 21 ноября
- Заниматься тяжелым физическим трудом и работой, мотивированной корыстью. Считалось большим грехом ставить заработок выше духовного праздника.
- Ссориться, ругаться, сквернословить и таить злобу. Архангел Михаил почитается как победитель зла, потому любой конфликт в его день — особый проступок.
- Мыть голову. Старинное поверье гласит, что тот, кто моет голову на Михаила, рискует «смыть» свой ум и память.
- Выбрасывать недоеденную пищу. Ее предписывалось отдать животным или нуждающимся, чтобы не навлечь на семью голод.
Рубить, резать, колоть дрова и вообще работать с острыми предметами (ножами, топорами, иглами). По поверьям, это могло разгневать Архистратига.
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Михайлов день напоминает о важности милосердия, семейного согласия и благодарности за завершение трудового года, призывая встречать зиму с чистым сердцем и доброй душой.
