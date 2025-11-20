Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Бастрыкин поможет сироте из ЯНАО, которой не предоставляют жилье

Бастрыкин взял на контроль дело сироты из ЯНАО, которой не выдают жилье
20 ноября 2025 в 15:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бастрыкин взял на контроль дело сироты из ЯНАО, которой не выдают жилье

Бастрыкин взял на контроль дело сироты из ЯНАО, которой не выдают жилье

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело после обращения сироты из поселка Тазовского. Северянке с пятью детьми долгое время не предоставляют положенное ей по закону жилье, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.


«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. Уполномоченными органами не принято своевременных мер к постановке заявительницы на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. При этом она неоднократно самостоятельно обращалась в профильные структуры для включения в специализированную очередь, однако получала отказы», — говорится в сообщении.


На данный момент права сироты так и не были реализованы. Попытки обратиться в различные органы не привели к положительному результату, и женщина, которая воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, продолжает жить в комнате коммунального общежития. По данному факту следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу начало процессуальную проверку.

Продолжение после рекламы


«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Николаевичу Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили там. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал