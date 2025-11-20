Бастрыкин поможет сироте из ЯНАО, которой не предоставляют жилье

Бастрыкин взял на контроль дело сироты из ЯНАО, которой не выдают жилье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело после обращения сироты из поселка Тазовского. Северянке с пятью детьми долгое время не предоставляют положенное ей по закону жилье, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.





«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. Уполномоченными органами не принято своевременных мер к постановке заявительницы на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. При этом она неоднократно самостоятельно обращалась в профильные структуры для включения в специализированную очередь, однако получала отказы», — говорится в сообщении.





На данный момент права сироты так и не были реализованы. Попытки обратиться в различные органы не привели к положительному результату, и женщина, которая воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, продолжает жить в комнате коммунального общежития. По данному факту следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу начало процессуальную проверку.

