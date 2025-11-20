Алкоголь, энергетики и сигареты на Ямале будут продавать через приложение МАХ
Ямальским предпринимателям рекомендуют использовать функционал Цифрового ID MAX при розничной продаже алкоголя, энергетиков и табака. Это необходимо, чтобы не нарушить права покупателей, сообщают в окружном департаменте экономики. Нововведение вызвало вопросы у представителей ямальского бизнеса.
«Прошу рассмотреть возможность использования функционала Цифрового ID MAX для установления возраста потребителей при покупке товаров, в отношении которых установлены запреты на продажу несовершеннолетним (алкогольная и табачная продукция, безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)», — такое обращение опубликовали в окружном департаменте экономики в соцсетях. Как пояснил источник, цифровой ID MAX может заменять предъявление паспорта и других документов.
Предложение ямальских властей вызвало вопросы у представителей розничной торговли. Предпринимателей интересует, обязательно ли вести продажу посредством МАХ и как быть, если, например, интернет отсутствует.
В ведомстве пояснили, что покупатели имеют право покупать алкоголь, сигареты и энергетики посредством Цифрового ID MAX. И это право нельзя нарушать.
«Покупателям предоставлено право подтверждать возраст при покупке товаров, для которых требуется подтверждение возраста. Соответственно, продавец должен быть готов подтвердить возраст посредством Цифрового ID MAX», – сообщил источник.
