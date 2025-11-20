Логотип РИА URA.RU
Алкоголь, энергетики и сигареты на Ямале будут продавать через приложение МАХ

20 ноября 2025 в 13:43
Покупатели имеют право покупать алкоголь через ID MAX

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ямальским предпринимателям рекомендуют использовать функционал Цифрового ID MAX при розничной продаже алкоголя, энергетиков и табака. Это необходимо, чтобы не нарушить права покупателей, сообщают в окружном департаменте экономики. Нововведение вызвало вопросы у представителей ямальского бизнеса.

«Прошу рассмотреть возможность использования функционала Цифрового ID MAX для установления возраста потребителей при покупке товаров, в отношении которых установлены запреты на продажу несовершеннолетним (алкогольная и табачная продукция, безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)», — такое обращение опубликовали в окружном департаменте экономики в соцсетях. Как пояснил источник, цифровой ID MAX может заменять предъявление паспорта и других документов. 

Предложение ямальских властей вызвало вопросы у представителей розничной торговли. Предпринимателей интересует, обязательно ли вести продажу посредством МАХ и как быть, если, например, интернет отсутствует.

 «Покупателям предоставлено право подтверждать возраст при покупке товаров, для которых требуется подтверждение возраста. Соответственно, продавец должен быть готов подтвердить возраст посредством Цифрового ID MAX», – сообщил источник.

