Пятьдесят взяток и сотни свидетелей: за что судят экс-чиновников ямальского Росреестра

В суде Салехарда (ЯНАО) продолжается процесс по делу экс-руководителей Росреестра Андрея Кожина и Андрея Кудрявцева, которые обвиняются в десятках полученных взяток. Суд продолжает опрос свидетелей — по делу их проходит около 130 человек. За что судят экс-чиновников — в материале URA.RU.
По версии следствия: за что судят чиновников
Бывший руководитель окружного Росреестра Андрей Кудрявцев, сменивший его на посту Андрей Кожин и экс-директор кадастровой палаты Максим Сартасов обвиняются в коррупционных преступлениях, связанных с получением взяток.
Следствия установило, что с января 2016 года по декабрь 2019 года экс-чиновники в составе организованной группы получили около двух десятков взяток в виде денег на общую сумму более 25 млн рублей. Действовали скрытно, используя подчиненных им сотрудников, при строгой конспирации преступных действий. Деньги передавались за регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории ЯНАО, что привело к нарушению охраняемых законом интересов общества и государства.
Задержания и аресты
Преступления выявили сотрудники полиции и следователи СУ СКР. По делу изначально проходило около десяти фигурантов, однако в текущем процессе участвуют трое, позже к ним добавился четвертый обвиняемый — начальник одного из отделов Росреестра Максим Григорьев.
Кудрявцева задержали в феврале 2020 года. К тому времени он уже выполнял обязанности зама главы окружного департамента имущественных отношений. Уголовное дело возбудили и в отношении экс-главы кадастровой палаты Максима Сартасова. На текущий момент он уже осужден по другому делу и отбывает срок. Чуть позже задержали Андрея Кожина, возглавлявшего управление Росреестра после повышения Кудрявцева.
В ходе следствия постоянно выявлялись новые эпизоды. Сейчас на каждого экс-чиновника приходится порядка десяти преступлений. Посредники, 36-летний мужчина и 43-летняя женщина, в качестве вознаграждения за свои услуги получили 2,5 млн рублей, которые разделили между собой. В отношении посредников возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».
Дело четвертого фигуранта
Григорьев сумел ускользнуть от следствия на стадии предъявления обвинений. В 2023 году он был объявлен в федеральный розыск. Вычислить его удалось благодаря камерам с системой распознавания лиц в начале лета 2024 года. Григорьев был доставлен на Ямал и взят под стражу. Его уголовное дело в несколько десятков томов было передано в суд и объединено с делом остальных фигурантов.
Но он решил не дожидаться приговора и подал заявление о желании принять участие в специальной военной операции. По данным источников URA.RU, дело в отношении него выделено в отдельное производство, а процесс по делу приостановлен. Но, по данным карточки дела на сайте горсуда Салехарда, обвиняемых по-прежнему четверо.
По данным некоторых СМИ, в деле имеется и пятый фигурант. Но он сумел выехать за пределы Российской Федерации.
Перспективы процесса
Суд рассматривает дело Росреестра с начала апреля 2024 года. По данным источников URA.RU в силовых структурах, завершение процесса в ближайшее время ждать не стоит. Свидетелями по делу проходит более 130 человек, и суду нужно заслушать все показания. Уголовные дела на каждого экс-чиновника составляют десятки томов.
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