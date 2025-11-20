В центре Тюмени открыли премиальный банковский офис

Отделение ВТБ в квартале «1А Первомайская» стало в три раза больше и получило инфраструктуру для нужд премиум-вкладчиков Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ запустил новый офис для обслуживания премиальных клиентов в центре Тюмени, в нескольких шагах от набережной, филармонии, торговых галерей. Отделение ВТБ Private Banking в квартале «1А Первомайская» стало в три раза больше прежнего и получило расширенную инфраструктуру для нужд премиум-вкладчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе банка, в церемонии открытия локации приняли участие вице-президент, заместитель руководителя Private Banking и «Привилегии» ВТБ Дмитрий Титов и управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

«Мы работаем по принципу — быть всегда на шаг впереди, предвосхищать запросы клиента, предлагать лучшие решения. За год число клиентов ВТБ Private Banking в России выросло на треть, а объем активов — почти в 1,5 раза. В этом году ВТБ в пятый раз возглавил рейтинг Forbes среди банков для крупного частного капитала. Все это говорит о высоком уровне доверия к нашему сервису и востребованности наших продуктов», — отметил Дмитрий Титов.

Новое пространство площадью более 900 квадратных метров оформлено в современном стиле. Для комфортного обслуживания клиентов подготовлены 12 переговорных комнат. Интерьер офиса выполнен с особым вниманием к каждой детали.

ВТБ Private Banking работает по принципу «единого окна» с расширенными возможностями: клиентам доступны традиционные сберегательные и кредитные продукты, услуги страхования, брокерское обслуживание, юридическое и налоговое сопровождение, а также открытие золотого хаба, покупка инвестиционных бриллиантов, предметов искусства, премиальный консьерж-сервис.

«Private Banking сегодня — это не просто финансовые продукты, это целая экосистема. Наша задача не просто сохранить и приумножить капитал, но и сделать его прочной основой для развития семьи и бизнеса. Тюменская область занимает одно из ключевых и стратегических направлений. Сейчас в регионе почти 1500 клиентов, а портфель под управлением достиг 80 млрд рублей. И наше новое пространство станет местом, где воплощаются самые смелые и важные планы с максимальным комфортом», — подчеркнул Евгений Федосов.

Офис открыт в будние дни с 9:30 до 18:30. Для гостей предусмотрена закрытая парковка с прямым доступом в здание.