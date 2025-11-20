Недвижимость находится в черте города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают развлекательный комплекс в лесном массиве. Здесь иногда проходят соревнования по стендовой стрельбе, есть ресторан на три зала. Владелец оценивает стоимость актива в 53,5 млн рублей, сообщается в объявлении о продаже.

«Развлекательный комплекс „Стрелец“ находится в лесном массиве в черте города Новый Уренгой. В комплекс входит ресторан с тремя залами разной площади и вместимости (общая площадь здания — 767 кв. м), отапливаемые домики с мангалом для дневного отдыха гостей. Определено отличное место для установки теплой беседки ориентировочно на 100 — 150 мест. На территории находится клуб стендовой стрельбы „Ямал“. Бизнесу более 10 лет», — сообщается в объявлении «Авито Недвижимость».

Как сообщает владелец актива, на территории комплекса проводятся бизнес-встречи, свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, корпоративы, соревнования. Указывается и причина продажи: владелец переезжает в другой регион. Стоимость недвижимого имущества — 53,5 млн рублей.

Ранее ООО «Газпром добыча Уренгой» выставило на продажу базу отдыха на реке Пур, которая включает в себя пять двухэтажных домиков с номерами, саунами и другими удобствами. Начальная цена объекта составила около 55,6 млн рублей.