Природа

Погода

В ЯНАО усилили меры по очистке дорог после снегопада

В ЯНАО усилили меры по очистке дорог после снегопада
20 ноября 2025 в 17:01
За ночь выпало 13 мм осадков, что выше декадной нормы ноября, рассказал мэр

За ночь выпало 13 мм осадков, что выше декадной нормы ноября, рассказал мэр

Фото: Илья Московец © URA.RU

Салехард (ЯНАО) засыпало снегом. Как рассказал в своем telegram-канале мэр города Алексей Титовский, за ночь выпало 13 мм осадков, что выше декадной нормы ноября. Из-за этого количество техники пришлось увеличить.

«Сегодня с четырех утра все силы коммунальных служб задействованы в патрульной расчистке городских улиц от снега. Только за ночь выпало 13 мм осадков, что выше декадной нормы ноября. По статистике, для уборки улично-дорожной сети в это время мы используем 18 единиц техники. Сегодня ее количество увеличено вдвое», — сообщил глава города.

Он уточнил, что сперва коммунальщики расчищали проезжую часть для автобусных маршрутов и подъезды к социально значимым учреждениям. Тракторы, снегоочистители, погрузчики работают во всех районах города. Первоочередная задача — расчистить дороги и тротуары. Затем подрядчики приступят к вывозу снега.

Ранее синоптики сообщали, что на Ямале ожидается метель и гололед. Объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

