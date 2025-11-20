В суде Салехарда окончились прения по делу чиновников «Росреестра» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суде Салехарда завершились слушания по делу руководителей «Росреестра» ЯНАО Андрея Кожина и Андрея Кудрявцева, а также экс-главы кадастровой палаты Максима Сартасова. Обвинение потребовало для первого 12 лет лишения свободы, а для последних 14 лет лишения свободы, сообщили URA.RU источники со стороны защиты.

«Гособвинителем на процессе выступил прокурор округа Дмитрий Конош. Он запросил для Сартасова 14 лет лишения свободы, а для экс-руководителей „Росреестра“ Кудрявцева и сменившего его на посту Кожина 14 и 12 лет соответственно», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Последнее заседание по делу «Росреестра» (процесс начался 2 апреля 2024 года) состоялось 11 ноября. Оглашение приговора участникам дела назначено на 12 декабря, следует из карточки судебного дела. За подтверждением информации URA.RU обратилось в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Ответ ожидается.

По версии обвинения, с января 2016 года по декабрь 2019 года экс-чиновники в составе организованной группы получили около двух десятков взяток в виде денег на общую сумму более 25 млн рублей. Действовали скрытно, используя подчиненных им сотрудников, при строгой конспирации преступных действий. Деньги передавались за регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории ЯНАО, что привело к нарушению охраняемых законом интересов общества и государства.